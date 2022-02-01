La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, reclamó que el periódico Reforma tome información de manera tendenciosa luego de un anuncio sobre la nueva universidad Rosario Castellanos.

Al compartir la nota de Reforma en redes sociales, Claudia Sheinbaum señaló que solo se centraron en los estudiantes que dejaron sus estudios por la pandemia.

“Miren lo que es dar noticias tendenciosas en @Reforma Ayer anunciamos que la nueva universidad que creamos en 2019, la Rosario Castellanos, ya tiene más de 30 mil alumnos con 18 carreras, ya salieron los primeros egresados y sólo dejaron sus estudios por la pandemia 295 Mujer encogiendo los hombros” Claudia Sheinbaum. Jefa de Gobierno CDMX

Universidad Rosario Castellanos ya tiene primeros egresados

No obstante, la jefa de gobierno recordó que ese centro de estudios fue creado en 2019, cuenta con más de 30 mil alumnos y 18 carreras y justo este 31 de enero encabezó la ceremonia de egreso de la primera generación

Universidad Rosario Castellanos tiene matrícula de más de 30 mil alumnos: Claudia Sheinbaum

En el mismo anuncio había detallado que que de esos 30 mil alumnos únicamente dejaron sus estudios por la pandemia 295, justo el dato que usó Reforma cabecear su nota.

Tuit Claudia Sheinbaum (@Claudiashein)

En la nota firmada por Selene Velasco, se señala que Alma Herrera, directora general del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, detalló que esa cifra de alumnas y alumnos solicitaron su baja definitiva asociada a la situación sanitaria que vive el país.

La información publicada dice en los últimos párrafos que la directora no amplió sobre los detalles y solo dijo que las bajas definitivas se distribuyeron en todos los semestres desde el primero al sexto.

Alumnos que tramitaron baja definitiva representan el 1%

Dicha cantidad representaría alrededor de uno por ciento del total de la matrícula, varios de los cuales son fruto de la primera generación.