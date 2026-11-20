César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), confirmó que se realizará el pago de una indemnización a la familia de Roger Ángel Pérez tras su muerte en un accidente provocado por un bache.

El secretario resaltó que se ha tenido comunicación con la familia de Roger Ángel Pérez para compartir la información relacionada con la indemnización y la investigación sobre su muerte.

Asimismo, señaló que la Fiscalía CDMX ya mantiene una investigación “para determinar si hubo negligencia de alguna autoridad” relacionada con el bache.

Familia recibirá indemnización por muerte de Roger Ángel Pérez

De acuerdo con César Cravioto, se mantiene comunicación con la familia de Roger Ángel Pérez desde el gobierno de la CDMX para entregar el pago de una indemnización así como de los gastos derivados de su muerte.

“Señalar que los gastos y toda la indemnización a la familia de Roger, la persona fallecida, correrán a cargo del Gobierno de la Ciudad” César Cravioto

Familia recibirá indemnización por muerte de Roger Ángel Pérez

De acuerdo con César Cravioto, se tiene comunicación con la familia de Roger Ángel Pérez para entregar el pago de una indemnización así como de los gastos derivados de su muerte.

“Señalar que los gastos y toda la indemnización a la familia de Roger, la persona fallecida, correrán a cargo del Gobierno de la Ciudad” César Cravioto

El secretario de Gobierno destacó que se ha conversado con la esposa, una prima y el hermano para dar el acompañamiento.

Asimismo, señaló que se tiene conocimiento de que ya cuentan con seguridad, pero se les brindará el complemento para los gastos que tienen que realizar.

Además, resaltó que se revisará cuál es la necesidad que tiene la familia para no dejar en desamparo a los menores, hijos de Roger Ángel Pérez.

“Tenían seguridad y algún complemento que tienen que pagar y vamos a revisar toda la necesidad que tenga la familia y que no queden en desamparo los menores” César Cravioto

Fiscalía CDMX debe investigar si hubo negligencia; César Cravioto asegura que habrá sanciones para el responsable

Por otra parte, César Cravioto resaltó que corresponde a la Fiscalía CDMX investigar si existió alguna negligencia.

El secretario señaló que la investigación debe buscar si existía un reporte específico sobre el bache en el que ocurrió el accidente que provocó la muerte de Roger Ángel Pérez.

“Se tiene que investigar si existía un reporte específico sobre ese socavón, ya que la información preliminar indica que no había reporte previo sobre él, aunque sí sobre otros” César Cravioto

Asimismo, señaló que la Fiscalía CDMX debe determinar si hubo negligencia de algún servidor y establecer las sanciones que deban aplicarse.

César Cravioto también aclaró que el mantenimiento de la vías depende del gobierno de la CDMX y de las alcaldías, dependiendo de si se trata de una primaria o secundaria.