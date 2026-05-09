El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegará cerca de 14 mil policías con motivo de las celebraciones por el Día de las Madres para reforzar la seguridad en puntos de alta afluencia de personas.

De acuerdo con información, los elementos policiacos se distribuirán en restaurantes, plazas comerciales, panteones y sitios donde se prevé una importante concentración de familias para los festejos.

Desplegan 14 mil policías en CDMX por festejo de Día de las Madres

Entre el 8 y el 10 de mayo, el gobierno de CDMX desplegará 13 mil 941 elementos policiacos a lo largo de las 16 alcaldías en el marco de los festejos del Día de las Madres.

Desplegarán 14 mil policías en CDMX por festejo de Día de las Madres (Cuartoscuro / Mario Jasso)

La SSC informó que los policías estarán apoyados por 2 mil 97 vehículos oficiales, 20 motopatrullas, seis grúas, así como personal médico del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

El operativo por el Día de las Madres incluirá monitoreo permanente mediante las cámaras de videovigilancia de los Centros de Comando y Control (C2) y del C5, desde donde se coordinará la respuesta de los cuerpos de seguridad.

Asimismo, se implementarán acciones para agilizar la circulación vehicular y proteger a peatones en zonas con alta afluencia; las autoridades recomendaron a la población respetar el Reglamento de Tránsito.

La SSC señaló que el despliegue busca salvaguardar la integridad física y patrimonial de las familias capitalinas durante una de las celebraciones con mayor movilidad en Méxicp.