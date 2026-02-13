La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX), por lo que este 13 de febrero habrá Hoy no Circula.

¡Toma tus precauciones! Si manejas en CDMX, te decimos cuáles son los autos afectados por el Hoy no Circula implementado por los altos niveles de contaminación.

Hoy no Circula en CDMX 13 de febrero: autos afectados por Fase 1 de Contingencia Ambiental (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

Autos afectados por Hoy no Circula en CDMX 13 de febrero tras activación de Fase 1 de Contingencia Ambiental

Este jueves 12 de febrero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental debido a las altas concentraciones de ozono en el Valle de México, por lo que se implementó el programa Hoy no Circula.

De acuerdo con la información, los autos afectados por el Hoy no Circula en CDMX 13 de febrero de las 5:00 a las 23:00 horas, son los siguientes:

Autos con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Autos con holograma 1, cuya terminación de placa sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0.

Autos con holograma 2

Autos sin holograma de verificación (permisos para circular sin placas, pase turístico, vehículos nuevos, antiguos, con placas solo con letras o con placas foráneas)

Cabe mencionar que el Hoy no Circula también aplica para los taxis con holograma 00, 0, 1 o 2, solo que la restricción de circulación para estos vehículos será a partir de las 10:00 am.