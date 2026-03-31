Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) confirmaron que ya investigan el uso de una camioneta sin placas por parte del diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, en la que asistió al partido México vs Portugal.

Lo anterior, luego de que este hecho generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de las leyes de tránsito por parte de servidores públicos en eventos de gran magnitud como lo fue la reinauguración del estadio Banorte.

CDMX advierte posible sanción contra Cuauhtémoc Blanco por uso de camioneta sin placas en el México vs Portugal

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), confirmó que se ha instruido una investigación por el uso de una camioneta sin placas por parte de Cuauhtémoc Blanco, una unidad de lujo modelo Cadillac.

De acuerdo con el funcionario, la investigación se realiza con la intención de aplicar las sanciones correspondientes en contra del diputado morenista.

Vázquez Camacho subrayó que la falta de placas es una falta al reglamento de tránsito que debe castigarse con rigor, sin importar el cargo o la identidad de la persona involucrada.

Con este tipo de acciones, las autoridades reiteran que todos los ciudadanos tienen la misma obligación de respetar el reglamento vial vigente.

Cuauhtémoc Blanco (Mario Jasso / Cuartoscuro)

El secretario de Seguridad señaló que, si bien existía un protocolo restrictivo denominado “Última Milla” para priorizar el acceso peatonal al recinto, la entrada de vehículos estaba permitida exclusivamente para aquellos con derechos sobre los palcos.

Por esta razón, el ingreso de la camioneta de Cuauhtémoc Blanco al estacionamiento fue autorizado bajo los lineamientos del operativo. Sin embargo, la irregularidad radica específicamente en que la unidad no estaba identificada para transitar por la vía pública.

Ante ello, Vázquez Camacho explicó que este tipo de infracciones suelen requerir flagrancia para una aplicación inmediata de la multa, pero el caso se mantiene bajo investigación para determinar la emisión de una sanción contra Cuauhtémoc Blanco.