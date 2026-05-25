El Gobierno de la capital del país ha declarado a los organilleros Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México (CDMX).

Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial para los organilleros que ya se ha hecho oficial, luego de ser publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX este pasado viernes 22 de mayo.

Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial para organilleros busca preservar el oficial

La declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX para los organilleros busca dignificar y preservar el oficial con más de 100 años de historia.

Ya que el Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX para los organilleros tiene como objetivo preservar “el oficio tradicional de las personas organilleras”.

A lo que la declaración del Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX para los organilleros no solo da reconocimiento, sino también promoción y difusión cultural y social en la capital del país.

Organillero caracterizado de catrín (Andrea Murcia Monsivais)

¿Qué significa la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial para organilleros en la CDMX?

El significado de la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial para organilleros en la CDMX es para dignificar y reconocer el oficio de quien lo ejerce.

El decreto de Patrimonio Cultural Inmaterial para organilleros en la CDMX establece que el oficio de los organilleros es una manifestación cultural que integra diversos saberes y una memoria histórica viva.

Por lo que no solo se reconoce la música de los organillos que han prevalecido por años en la CDMX, sino también a quienes sigue haciendo que prevalezca.