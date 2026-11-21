El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la entrega de retribuciones para el cierre de año a cada uno de sus integrantes, en un aguinaldo de casi 100 mil pesos y sin impuestos.

Puntualmente, la resolución del recinto legislativo garantiza que los 66 diputados locales reciban un aguinaldo equivalente a 40 días de dieta mensual bruta, lo que se traduce en 96 mil 816 pesos para cada uno.

Congreso de CDMX absorberá ISR del aguinaldo de diputados; prestación se entregará en dos pagos

Durante la sesión celebrada el viernes 20 de noviembre, el Congreso de la CDMX aprobó que cada legislador local recibirá un total de 96 mil 816 pesos por concepto de aguinaldo.

El dictamen institucional, avalado por los representantes de todas las fuerzas políticas, determinó que el propio órgano presupuestal absorberá la deducción correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

De este modo, la bolsa pública para solventar únicamente esta prestación parlamentaria rondará los 6.4 millones de pesos, sin afectar los ingresos personales ni aplicar retenciones a las remuneraciones percibidas por los diputados locales.

Sesión en el Congreso de la Ciudad de México (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

De acuerdo con el acuerdo AC/CCDMX/III/JUCOPO/3A/010/2026, la entrega del aguinaldo se estructurará en dos parcialidades iguales de 48 mil 408 pesos cada una.

La primera entrega deberá formalizarse antes del 15 de diciembre de 2026, mientras que el desembolso restante tendrá como fecha límite el 15 de enero de 2027.

En los casos donde el servidor público no haya acumulado el año completo de labor continua, la suma se calculará de forma proporcional a los meses efectivamente trabajados.

Asimismo, el ordenamiento contempla una gratificación extraordinaria de 40 días para el personal contratado bajo el régimen de honorarios, que mantengan un contrato vigente al 30 de noviembre.