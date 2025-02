Ana Casillas, fiscal de delitos sexuales en la Ciudad de México (CDMX), denunció al periodista Carlos Jiménez por ponerla en peligro ante sus constantes menciones en las denuncias que realiza a través de sus redes sociales y su programa de televisión C4 en Alerta.

De acuerdo con el periodista, la titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la capital del país considera que “señalar su abandono y maltrato hacia las víctimas” -algunas asesinadas por eso- denotan un riesgo inminente para ella.

Aquí te contamos quién es Ana Casillas, así como:

Ana Casillas, cuyo nombre completo es Ana Alicia Casillas Hurtazo, es la titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la CDMX.

Recientemente denunció al periodista Carlos Jiménez al afirmar que sus reclamos ponen en riesgo su integridad, por lo que además solicitó medidas de protección.

¿Quién es Mike Jeffries? Ex director de Abercrombie & Fitch acusado de tráfico sexual tendría demencia

Se desconoce la edad de la fiscal de delitos sexuales Ana Casillas.

Debido a que no se sabe la fecha de cumpleaños de Ana Casillas, no se puede conocer su signo zodiacal.

La vida privada de la Fiscal de Delitos Sexuales CDMX Ana Casillas no se conoce, por lo que no se sabe si tiene esposo.

Igualmente se desconoce si la fiscal Ana Casillas tiene hijos.

La fiscal de Delitos Sexuales CDMX tiene al menos una licenciatura en Derecho, pero no se sabe en qué institución educativa, o si tiene algún estudio de posgrado.

Ana Alicia Casillas Hurtazo, Fiscal de Delitos Sexuales CDMX, se ha mantenido en el cargo por varios años; sin embargo, su administración se ha mantenido cargada de denuncias y señalamientos.

Además, cuando se desempeñaba como agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, recibió la recomendación 5/2018, esto por haber obligado a una mujer a que se declarara culpable mediante golpes, insultos y amenazas bajo su lema “cuadrar todo, inventar lo que sea”, informó El Universal en septiembre 2023.

En el expediente CDHDF/1/121/IZTP/13/D4591, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México pidió reabrir la investigación relacionada con las actuaciones de la fiscal Ana Alicia Casillas Hurtazo.

Esto para que se indagara sobre su responsabilidad penal vinculada con actos de tortura, malos tratos, detención arbitraria e ilegal, así como por omisiones en la defensa adecuada al debido proceso y acceso a la justicia.

Las medidas cautelares que logró la titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales en contra del periodista Carlos Jiménez conocido como “C4″le prohíben:

Además de prohibir a las empresas en las que labora el periodista- Multimedios Televisión, Canal 6 CDMX, Telediario e Imagen- reproducir por cualquier medio las publicaciones, imágenes, videos y expresiones que tenga el periodista hacia la fiscal.

En entrevista con varios medios Carlos Jiménez aclara que el próximo jueves 20 de febrero, tendrá una audiencia en el reclusorio Oriente por este caso.

Y en caso de no atacar las medidas cautelares que le han impuesto podría tener un arresto de 36 horas.

Aunque el periodista advierte que nunca ha tenido contacto con la funcionaria.

El periodista Carlos Jiménez acusó a la titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales CDMX, Ana Casillas, por denunciarlo para censurar sus denuncias sobre el abandono a las víctimas.

Desde su programa C4 en Alerta que esta denuncia, sustentada en las leyes contra los delitos de violencia de género, busca censurar sus denuncias ante la falta de atención a las víctimas de violencia de género e incluso feminicidios en la capital del país.

“Desde hace más de tres años, en nuestro programa, tenemos la función de darle voz a esas personas que están indefensas ante la delincuencia, pero también ante las autoridades que deben cuidarlas, por lo que siempre señalo a las autoridades que no cumplen su función, no importa quien sea, un comandante, un policía o un fiscal...Eso no le gustó a Ana Casillas, pues en mi programa hemos presentado varios casos, con rostro, con nombres, de quienes han tenido la pena de necesitar de la ayuda de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la CDMX y han sido abandonadas en algunos casos”

Carlos Jiménez