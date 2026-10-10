Un automovilista fue víctima de un asalto armado a plena luz del día en avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX). El robo fue captado en un video y difundido en redes sociales.

Luego de que la grabación se hizo viral, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX informó que los hechos ocurrieron el jueves 8 de octubre y adelantó que ya se investiga el asalto armado al automovilista.

Captan asalto armado a automovilista en Paseo de la Reforma, CDMX (Captura de pantalla)

Asalto armado a conductor en Paseo de la Reforma queda grabado en video; SSC ya investiga

A través de redes sociales, un conductor capturó en video el momento exacto en el que otro automovilista fue asaltado por sujetos armados, quienes despojaron al hombre de todas sus pertenencias.

Tras la difusión del video del asalto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX dio más detalles y dijo que ya se hacen las investigaciones correspondientes para localizar a los responsables.

Captan asalto armado a automovilista en Paseo de la Reforma, CDMX (Captura de pantalla)

De acuerdo con la información, el robo ocurrió en Paseo de la Reforma, esquina calle Explanada, en la colonia Lomas de Chapultepec y las armas del asalto estaban equipadas con silenciadores.

La dependencia comentó que ya analiza las cámaras de seguridad para el seguimiento de los presuntos asaltantes y se pusieron en contacto con la persona aftosa durante el robo armado.

Hasta el momento, se sabe que los presuntos responsables huyeron en motocicletas y se trabaja para esclarecer los hechos, pero no se dan indicios de lo robado.