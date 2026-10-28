Circula en redes un video que muestra los momentos en los que se perpetró un asalto masivo en la autopista Orizaba-Puebla, en Veracruz, por el cual se reporta que cuatro familias se quedaron sin sus vehículos.

De acuerdo con la información de las autoridades, el incidente se registró en la zona de Cumbres de Maltrata, punto en el que sujetos armados despojaron de sus automóviles a las víctimas.

El ataque armado expuso una crisis de seguridad en la autopista Orizaba-Puebla, donde se demanda la presencia de la Guardia Nacional y autoridades para reforzar la vigilancia.

Asalto múltiple en la Orizaba-Puebla dejó a cuatro familias sin sus vehículos

La tarde del 27 de octubre de 2026, un grupo de sujetos armados emboscó a decenas de automovilistas que se encontraban detenidos por el tráfico en la autopista Orizaba-Puebla.

En el video de los hechos se observa que aprovechando la densa neblina y el nulo patrullaje oficial, los agresores encañonaron a las víctimas para despojarlas de sus vehículos.

Asimismo, se reporta que los responsables del incidente habían efectuado disparos al aire para amagar a los afectados, con lo que lograron despojar a cuatro familias de sus automóviles.

Testigos de los hechos narraron que durante el asalto masivo, las familias que fueron víctimas de los delincuentes —entre las que había varios niños—, se arrojaron hacia el piso para evitar ser alcanzados por balas.

🚨 Nuevo #asalto en la #autopista #Orizaba–#Puebla, tramo Ciudad Mendoza–Esperanza, a la altura de Las Cumbres de Maltrata.



⚠️ De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados habrían despojado de sus vehículos a al menos 4 familias y realizado detonaciones durante el… pic.twitter.com/bTUx4hPeim — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) October 27, 2026

Durante los hechos, varios automovilistas desesperados intentaron maniobrar en reversa o circular en sentido contrario para escapar de las agresiones y ponerse a salvo.

Las víctimas denunciaron que el grupo criminal operó con total impunidad durante varios minutos, logrando sustraer dinero, objetos de valor y los cuatro vehículos particulares antes de darse a la fuga.

Acusan ausencia de Guardia Nacional en asalto masivo en la Puebla-Orizaba

El asalto múltiple en la Orizaba-Puebla se registró ante la falta de presencia de la Guardia Nacional, corporación que omitió los patrullajes preventivos en el tramo identificado como de alto riesgo.

Pese a las constantes llamadas de auxilio que realizaron las víctimas atrapadas en la vía, las patrullas nunca hicieron acto de presencia para repeler o detener a los agresores.

Esta omisión institucional abrió un debate en el que se cuestiona la vulnerabilidad extrema que enfrentan miles de familias y transportistas que transitan a diario entre Puebla y Veracruz.

Organizaciones de transporte y automovilistas exigien al Gobierno Federal un despliegue operativo permanente en las Cumbres de Maltrata para frenar la ola de atracos que opera impunemente en la región.