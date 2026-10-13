Mujer se lanza de un taxi en movimiento ante un presunto asalto en Magdalena Contreras

Una mujer decidió lanzarse de un taxi en movimiento luego de que el conductor intentara asaltarla en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México.

De acuerdo con las imágenes, los hechos ocurrieron el viernes 9 de octubre de 2026, cerca de las 06:27 de la mañana, en las inmediaciones de la colonia El Rosal.

Para evitar asalto, mujer se lanza de taxi en movimiento en Magdalena Contreras

Una cámara de vigilancia particular captó el momento en que una mujer se lanzó de un taxi en movimiento en la alcaldía Magdalena Contreras para evitar ser asaltada.

Al caer, la mujer se golpeó las piernas y su costado izquierdo, pero la adrenalina del momento hizo que se levantara de inmediato.

Tras ello, la mujer pidió ayuda a un hombre que paseaba a sus dos perros y se asustó al ver lo sucedido, señalando que el conductor del taxi la intentó asaltar luego de que sacara un cuchillo.

Las imágenes presumen que podría tratarse de un taxi pirata, pues pese a que cuenta con los colores rosa y blanco de unidades oficiales, el vehículo no tiene placas ni cuenta con sus números de registro debidamente colocados y visibles en los costados de la unidad.

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) ya investiga lo sucedido con el objetivo de ubicar al responsable con ayuda de las cámaras del C5.