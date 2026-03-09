En el marco del Día Internacional de la Mujer, la plataforma Artbank y FERA organizaron CAPITALIZ*ART: Arte y Finanzas en Femenino, un encuentro enfocado en impulsar la autonomía económica de mujeres que trabajan en el ámbito creativo.

El evento reunió a artistas, ilustradoras, diseñadoras y creadoras interesadas en reflexionar sobre la relación entre arte, dinero y sostenibilidad profesional, un tema que pocas veces se aborda dentro del ecosistema artístico.

Artbank y FERA impulsan sostenibilidad en la economía creativa

La actividad se realizó en WE ARE TODOS & CO., ubicado en la Colonia Roma Norte, donde las asistentes participaron en charlas y ejercicios prácticos enfocados en el fortalecimiento de su gestión financiera.

Durante el evento se realizó un conversatorio y un taller, con el objetivo de ofrecer herramientas que permitan a las creadoras organizar sus ingresos, valorar su trabajo y proyectar el crecimiento de su carrera artística.

Una de las actividades principales fue la charla “Libera tu arte, controla tus finanzas”, impartida por la asesora financiera Vanessa Medina, quien abordó temas relacionados con la administración de recursos y la importancia de mantener un equilibrio entre creatividad y estabilidad económica.

Posteriormente, la especialista Citlali Silva, integrante de Finance Week de Bankaool, dirigió un taller práctico en el que las participantes aprendieron conceptos financieros básicos adaptados a la realidad de quienes trabajan en industrias creativas.

Asimismo, se discutieron algunos de los desafíos más comunes que enfrentan las artistas, como la dificultad de establecer precios para su trabajo, la relación emocional con el dinero y la necesidad de construir modelos económicos sostenibles dentro del sector cultural.

Artbank y FERA impulsaron un encuentro para fortalecer la educación financiera en artistas (cortesía)

Los organizadores destacaron que CAPITALIZ*ARTE surge de la colaboración entre Artbank y FER con el objetivo de generar espacios de aprendizaje donde las mujeres puedan fortalecer su independencia económica dentro de sus prácticas creativas.

La iniciativa busca impulsar conversaciones que normalmente quedan fuera del discurso artístico, pero que resultan fundamentales para consolidar carreras profesionales en el sector cultural.

Además de las actividades formativas, el encuentro incluyó un espacio de convivencia y networking acompañado por un coffee break organizado por Viernes Residente, lo que permitió a las asistentes intercambiar experiencias y generar nuevas conexiones dentro de la comunidad creativa.

Con este tipo de iniciativas, Artbank y FERA continúan promoviendo el diálogo entre creatividad y educación financiera, con el objetivo de contribuir a una economía creativa más sostenible e incluyente para las mujeres artistas.