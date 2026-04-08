En conferencia de prensa, Clara Brugada anunció la llegada de Pablo Yanes como el nuevo titular de la Secretaría de Bienestar de CDMX.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, la salida de Araceli Damián se debe a que no pudo renovar una licencia que le permitía desempeñar su cargo en el gobierno sin perder sus derechos en el Colegio de México.

Brugada agradeció a Damián por sus labores desempeñadas, mientras que la ahora extitular declaró que volverá a sus trabajos de investigación sobre política social y pobreza.

Pablo Yanes entra a la Secretaría de Bienestar CDMX a mediados de abril

Durante la misma conferencia, Clara Brugada detalló que Pablo Yanes asumirá el cargo de titular a partir del próximo 15 de abril.

Hasta antes de su nuevo nombramiento, Yanes se desempeñaba como el secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial.

Con esta segunda salida, el subsecretario Enrique Irazoque asumirá la titularidad de la dependencia gubernamental.

Pablo Yanes Rizo (Especial)

Pablo Yanes tiene experiencia en en el diseño de políticas públicas y desarrollo social.

En la CDMX ha estado detrás de múltiples iniciativas que se vinculan con el análisis y la promoción de los derechos humanos.

A su vez, ha colaborado con instituciones reconocidas como de alto nivel como la UNAM, La Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey.

En noviembre de 2025 fue presentado como titular de la Planeación y Ordenamiento Territorial, por lo que no llevaba mucho tiempo en el cargo.