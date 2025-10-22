Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la Ciudad de México (CDMX), detalló que actualmente hay más de 800 mil motos circulando en el Valle de México, de las cuales, casi la mitad de los accidentes viales las involucran.

Y es que datos revelados por la propia Secretaría de Movilidad de la CDMX, alertan que del total de personas que mueren a causa de accidentes viales, un 44.7% son motociclistas.

Motociclista circula entre carriles, sobre Viaducto Tlalpan (Rogelio Morales Ponce)

Alerta vial en CDMX: más de 800 mil motos y casi la mitad de los accidentes las involucran

En entrevista con Leonardo Curzio para Radio Fórmula, Héctor Ulises García Nieto alertó que han incrementado los accidentes viales en la CDMX que involucran a motociclistas.

De acuerdo con el secretario de Movilidad, esto representa también que ha aumentado la cifra de motociclistas que están involucrados en accidentes mortales en la CDMX.

Las cifras arrojan que del total de personas que mueren en un accidente vial en la capital del país, el 44.7% son motociclistas.

Héctor Ulises García Nieto apuntó, además, que de las más de 800 mil motos que hoy circulan en el Valle de México, un 80% corresponde a repartidores por aplicación u otros medios.

A su vez, la gran mayoría de estos no cumple con los requisitos mínimos adecuados para circular, como lo son:

Cascos certificados

Números de identificación

Licencia para manejar motocicleta

Al respecto, Héctor Ulises García Nieto detalló que se busca realizar un proyecto de campaña para incentivar a los motociclistas, puntualmente los dedicados al reparto, a que cumplan con las normas vigentes de movilidad.

De igual forma, insta a cualquier motociclista a respetar las normativas en materia de este vehículo.