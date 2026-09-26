La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó una jornada de Limpia Cuauhtémoc en la colonia Roma Sur, donde más de 300 trabajadoras y trabajadores de distintas áreas de la demarcación realizaron labores de mantenimiento urbano junto con vecinas y vecinos.

Los trabajos abarcaron cruces peatonales, alumbrado público, drenaje, áreas verdes y calles de la colonia, con el objetivo de atender distintos puntos de la zona. Durante la jornada se balizaron 3 mil 258 metros lineales de pasos peatonales, además de 320 metros de balizamiento vehicular y 369 metros de guarniciones.

Limpia Cuauhtémoc: estamos en la colonia Roma Sur balizando, cambiando luminarias, podando, haciendo cruces seguros, con el vactor para los drenajes. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

La alcaldesa de Cuauhtémoc realizó un recorrido que inició en la intersección de Jalapa y Aguascalientes, donde supervisó las labores realizadas por el personal de la alcaldía.

Ale Rojo de la Vega encabeza jornada de Limpia Cuauhtémoc. (cortesía )

Limpia Cuauhtémoc realiza trabajos de drenaje y alumbrado

Como parte de las acciones, se desazolvaron 280 metros lineales de drenaje mediante equipo Vactor, se limpiaron 18 accesorios hidráulicos y se revisaron cuatro pozos de visita. En las calles también se realizaron trabajos de bacheo en una superficie de 15 metros cuadrados.

En materia de alumbrado público se efectuaron tres reparaciones de circuitos, tres reconexiones de luminarias y dos instalaciones o cambios de lámparas. Además, se realizaron ocho cambios de fotocelda y se retiraron 130 metros de cableado en desuso.

Ale Rojo de la Vega encabeza jornada de Limpia Cuauhtémoc. (cortesía )

Realizan poda y mantenimiento de áreas verdes en Roma Sur

Las labores de mantenimiento también incluyeron la poda de 10 árboles, nueve podas de formación, tres podas de arbustos y 40 metros lineales de seto.

Además, se retiraron tres palmeras muertas, se podaron 20 metros cuadrados de pasto y se realizaron trabajos de limpieza y recolección de residuos.

Está todo el equipo, muchas trabajadoras y trabajadores que nos regalan su mañana de sábado, pero también vecinas y vecinos que nos acompañan, que trabajan de la mano con nosotras para seguir recuperando espacios públicos. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

La alcaldesa estuvo acompañada por la diputada Frida Guillén durante el recorrido.De acuerdo con la Alcaldía Cuauhtémoc, el programa Limpia Cuauhtémoc lleva estas jornadas a las 33 colonias de la demarcación, con la participación de personal de distintas áreas y de vecinas y vecinos.