Con el objetivo de acercar este y otros deportes a la mayor cantidad posible de menores, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Ale Rojo de la Vega puso a disposición de más de 800 niños de entre 9 a 12 años “Deporte Estudiantil”, en donde recibirán clases de natación de manera gratuita.

La tarde de este lunes arrancó “Deporte Estudiantil” en el Deportivo Antonio Caso, ubicado en la colonia Nonoalco, Tlatelolco. Tras la salida de clases, más de 70 menores que cursan cuarto, quinto y sexto de primaria acudieron a este deportivo, donde personal de la Dirección General de Desarrollo Social, en nombre de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, les dio la bienvenida a un nuevo ciclo de este programa que arrancó el año escolar pasado.

Acompañados por madres, padres y tutores, los estudiantes recibieron información de los instructores sobre su participación en el programa, que inició desde el ciclo escolar pasado.

Alcaldía Cuauhtémoc inicia “Deporte Estudiantil” (cortesía )

“Deporte Estudiantil” llegará a seis deportivos de Cuauhtémoc

Durante el Ciclo Escolar 2026-2027, los lunes estarán destinados a la atención de estudiantes en el Deportivo Antonio Caso. De manera gradual se incorporarán los deportivos Cuauhtémoc, Morelos, 5 de Mayo, Guelatao y la recién renovada alberca del Deportivo Bicentenario.

La estrategia busca ampliar el acceso de niñas y niños a actividades deportivas dentro de los espacios de la demarcación.

Además, los viernes establecidos en el calendario escolar como días de suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar, los deportivos también recibirán a estudiantes de nivel básico con actividades como futbol, basquetbol, karate, tae kwon do y judo, entre otras disciplinas.

Alcaldía Cuauhtémoc inicia “Deporte Estudiantil” (cortesía )

Alcaldía Cuauhtémoc impulsa deporte comunitario

“Deporte Estudiantil” forma parte de las acciones de la administración de Ale Rojo de la Vega para acercar el deporte a una mayor cantidad de niñas y niños.

Entre estas iniciativas también se encuentran las jornadas de deporte comunitario, que incluyen exhibiciones y actividades de disciplinas como pickleball, fútbol y tocho bandera en espacios públicos.

Con estas jornadas, la alcaldía Cuauhtémoc busca que las y los vecinos conozcan distintas opciones de actividad física y se acerquen a la práctica deportiva.