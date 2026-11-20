El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) ha anunciado la suspensión temporal del servicio del Aerotrén debido a labores de mantenimiento correctivo y especializado en sus vías, sistemas eléctricos y trenes.

Estas intervenciones se llevarán a cabo del 21 de noviembre al 3 de diciembre para garantizar la seguridad y óptima operatividad del medio de transporte.

Durante este periodo de inactividad, la administración aeroportuaria ofrecerá un servicio gratuito de autobuses para el traslado de pasajeros entre ambas terminales.

Suspensión temporal del Aerotrén del AICM del 21 de noviembre al 3 de diciembre

Se informó sobre la suspensión temporal del Aerotrén en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

AICM suspenderá el Aerotrén del 21 de noviembre al 3 de diciembre por mantenimiento (Captura de pantalla )

El servicio estará suspendido oficialmente del 21 de noviembre al 3 de diciembre. En términos de operación en pista y vía, los trabajos comenzarán a las 23:00 horas del viernes 20 de noviembre y finalizarán a las 05:00 horas del viernes 4 de diciembre.

Se realizarán trabajos de mantenimiento correctivo programado para garantizar la seguridad operacional y la continuidad del sistema.

Las intervenciones abarcan los sistemas de accionamiento y tracción, el conjunto de rodaje del vehículo, la infraestructura de vía, así como las redes eléctricas y de comunicaciones.

Las labores se efectúan en coordinación entre la administración del aeropuerto (AIBJCM / Grupo Aeroportuario Marina), la empresa Sintra (encargada del mantenimiento) y el fabricante Doppelmayr Cable Car (DCC).

Por suspensión temporal del Aerotrén del AICM, se habilitará un servicio gratuito de autobuses

Durante todo el periodo de mantenimiento, la conectividad entre la Terminal 1 y la Terminal 2 se cubrirá mediante un servicio gratuito de autobuses:

Gratuito: El traslado no tiene ningún costo para los usuarios. Requisito de acceso: Para abordar es necesario presentar el pase de abordar. Horario de servicio: Operan en un horario de 05:00 a 23:00 horas. Puntos de abordaje:

Terminal 1: Las salidas se realizan desde la Puerta 7.

Terminal 2: Las salidas se ubican a un costado de la bahía de autobuses de la Puerta 4.

Con estos autobuses se busca garantizar el servicio a los usuarios, sin embargo se pide a los pasajeros tomar precauciones en el día de su vuelo.