El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) anunció el cierre de sus accesos 1 y 2 en la Terminal 1, debido a las obras de mantenimiento; ingreso será desde su entrada 3 en adelante.

Fue en abril de este 2025 que el AICM dio por iniciados sus trabajos de mantenimiento tanto para su Terminal 1 como la 2, con motivo de la remodelación para la Copa Mundial 2026 de la FIFA cuya inauguración será en la Ciudad de México (CDMX).

Por lo mismo, el AICM lamenta los inconvenientes de las obras de remodelación integral del aeropuerto que puso en marcha la Secretaría de Marina a través de Grupo Aeroportuario Marina.

AICM cierra accesos 1 y 2 de Terminal 1 por mantenimiento

Mediante comunicado, el AICM dio a conocer que desde el pasado viernes 5 de septiembre, cerró los accesos 1 y 2 de su Terminal 1, debido a las obras de mantenimiento; no señala una fecha próxima de apertura.

Sin embargo, el cierre de los accesos 1 y 2 de la Terminal 1 no afectarán ni aterrizajes o despegues de las aeronaves en el AICM, aunque el ingreso y salida será desde los accesos 3 al 10, por lo que se recomienda anticipar su viaje.

El AICM también señala que los trabajos de mantenimiento en la Terminal 1 se realizan en la zona conocida como ambulatorio y constan de:

cambio de pisos

plafones

luminaria

mobiliario

pintura

instalaciones eléctricas

instalaciones hidrosanitarias

Y dichos trabajos de mantenimiento y remodelación son para mejorar la experiencia de los usuarios del AICM, su seguridad y la calidad de los servicios, los cuales continuarán con normalidad entre los accesos 1 y 2 de la Terminal 1.

Al finalizar su comunicado el AICM lamentó los inconvenientes que las obras de la Terminal 1 puedan ocasionar a sus usuarios, sin embargo, repitió, son necesarias.

AICM cierra accesos 1 y 2 de la Terminal 1 por mantenimiento (AICM)

AICM: Así van sus trabajos de remodelación rumbo al Mundial 2026

Aunado al cierre de los accesos 1 y 2 del AICM, se señalaron los trabajos de mantenimiento también en el módulo V de la misma Terminal 1, que comprende las posiciones de embarque de la 25 a 28, para el despacho de los aviones nacionales e internacionales.

Dichas labores comenzaron desde el 27 de agosto, mismo día en que concluyeron los trabajos de remodelación del módulo XI de la Terminal 1, que abarcaron la zona de espera de las puertas 29 a 36 que concierne a los vuelos internacionales del AICM.

Mientras que en la Terminal 2 del AICM siguen los trabajos en el pasillo que conecta las salas de última espera, así como del punto de inspección de pasajeros M, con renovación de pisos y mantenimiento de núcleos sanitarios.

El propósito de la remodelación del AICM en sus dos terminales es no sólo tener espacios más seguros, también más cómodos, modernos y eficiente, con mejoras como la impermeabilización y nuevas guías en pisos para personas con debilidad visual.