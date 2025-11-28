Ahora el Teatro Manolo Fábregas de la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX) se sumará a las construcciones que serán demolidas en la capital.

Con un letrero en su fachada del Gobierno de la CDMX y la alcaldía Cuauhtémoc que avisa a los vecinos de la colonia San Rafael de la demolición del recinto con más de 60 años de historia, construido por el actor Manolo Fábregas y operado por su familia más tarde, se confirma su desaparición.

Lo que ha despertado la preocupación vecinal que teme que en su lugar se construya un nuevo complejo de departamentos, así como al fenómeno de la gentrificación.

Por demolición del Teatro Manolo Fábregas vecinos temen a construcción de departamentos y gentrificación

Tanto en redes sociales como vecinos cercanos a este Teatro Manolo Fábregas, se han lamentado por la demolición del recinto ubicado en la calle de Serapio Rendón 15 de la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc en CDMX.

En el letrero que tiene pegado el anuncio de la demolición del Teatro Manolo Fábregas, los vecinos aún tienen la oportunidad de presentar una “manifestación de inconformidad” del 21 de noviembre de 2025 al día 11 de diciembre de 2025 según el artículo 156, fracción VII del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Aunque en comentarios de redes y vecinos expresan su preocupación al no conocer del todo el futuro de este predio que albergó estrellas de la talla de María Félix, quién inauguró el teatro en el año de 1965.

Vecinos creen y temen que en el sitio puedan construir departamentos, lo que podría acrecentar el fenómeno de la gentrificación en la zona e incrementar las rentas hasta por 5 mil pesos más en edificios cercanos.

Además allegados a la familia Fábregas relataron para el periódico Excélsior que les era difícil mantener el teatro económicamente, adicionalmente de que fueron perdiendo apoyos fiscales.