Fernando Zárate Salgado, diputado de Morena, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) un nuevo impuesto que busca gravar refrescos, bebidas alcohólicas y otros productos en su precio final de venta.

De acuerdo con la información, este sería un gravamen adicional al que ya contempla el Código Fiscal de la CDMX, con el que el diputado de Morena prevé obtener más de 5 mil millones de pesos anuales en impuestos.

El diputado local Fernando Zárate Salgado presentó una iniciativa para crear un nuevo impuesto a refrescos, bebidas alcohólicas y otros alimentos de alta densidad calórica, con la que se verían afectados:

Papas fritas y frituras de maíz

Cacahuates y palomitas

Dulces, caramelos y confitería

Chocolate y derivados del cacao

Helados, nieves y paletas

Flanes y pudines

Cremas de cacahuate y avellana

Cereales industrializados y botanas procesadas

Según los cálculos del diputado de Morena, este nuevo impuesto recaudaría alrededor de 5 mil millones de pesos, que serían destinados para reforzar los trabajos de la Fiscalía de CDMX y el Tribunal Superior de Justicia.

Pese a que el destino de los recursos dependería de la administración del gobierno de la CDMX, Fernando Zárate Salgado dijo que los organismos de justicia necesitan el presupuesto para atender rezagos estructurales.