La próxima demolición del Teatro Manolo Fábregas impulsa propuestas para proteger el patrimonio cultural en la Ciudad de México (CDMX).

“En muchos países, los teatros cuentan con figuras legales de salvaguarda que garantizan su preservación; incluso, cuando se autoriza su demolición, se exige la construcción de un nuevo espacio de características semejantes que asegure la continuidad de la vida cultural” Rebeca Moreno, titular del Colegio de Productores

Después de que se anunciara la demolición del Teatro Manolo Fábregas ubicado en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc, el Colegio de Productores impulsa propuestas para proteger inmuebles que tengan vocación artística.

Además de que invitaron a la reflexión de conservar espacios culturales en la CDMX como el Teatro Manolo Fábregas, el cuál tenía más de 60 años de historia y se presentaron figuras como María Félix.

Piden la continuación de la vida cultural tras demolición del Teatro Manolo Fábregas

Rebeca Moreno, quién encabeza el Colegio de Productores en entrevista para La Jornada expuso la necesidad de abrir un espacio de reflexión pública y para apelar a empresarios culturales, legisladores, autoridades de la CDMX, a valorar espacios como el Teatro Manolo Fábrega.

Además de tener la garantía como ocurre en otros países como Argentina donde los teatros cuentan con figuras legales que los protegen y resguardan su preservación.

Con la que asegura que cuando se autoriza la demolición de un espacio cultural como el Teatro Manolo Fábregas se le exige a la construcción un nuevo espacio de características semejantes que permita la “continuidad de la vida cultural”.

Afirmó que en el caso de la CDMX que es una ciudad que tiene vocación cultural y que este es un motor económico, turístico y de cohesión social requiere de teatros, así como espacios culturales que funcionen como “lugares de encuentro, de identidad y de expresión artística”.

En este sentido afirmó que la preservación de lugares como Teatro Manolo Fábregas garantiza el futuro de estos actos culturales y sus allegados.

Ahora tras reconocer la pérdida del Teatro Manolo Fábregas como “dolorosa”, reconoce las acciones que se realizan en Argentina para la protección de espacios culturales como una iniciativa que podría funcionar en CDMX.