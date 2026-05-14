La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por las fuertes lluvias que se prevén en la Ciudad de México (CDMX) para la tarde y noche de este miércoles.

De acuerdo con el reporte, al menos 11 alcaldías de la CDMX se verán afectadas por fuertes precipitaciones y, posiblemente, caída de granizo:

Álvaro Obregón Benito Juarez Coyoacán Cuajimalpa Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Milpa Alpa Tláhuac Tlalpan Xochimilco

Activan alerta amarilla por lluvias en 11 alcaldías de CDMX (@SGIRPC_CDMX)

Protección Civil activa alerta amarilla por lluvias en 11 alcaldías de CDMX

Este miércoles 13 de mayo se prevén fuertes lluvias y posible caída de granizo en 11 alcaldías de CDMX por lo que Protección Civil activó una alerta amarilla para que la población tome sus precauciones.

Las autoridades capitalinas advirtieron sobre posibles encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas, así como caída de ramas y árboles debido a las precipitaciones previstas.

De acuerdo con Protección Civil, se esperan fuertes lluvias de entre 15 y 29 milímetros entre las 16:50 y las 22:00 horas de este miércoles, además de actividad eléctrica y posible caída de granizo.