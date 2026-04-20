Un juez federal de la Ciudad de México resolvió a favor de Carlos Alberto Torres Torres, exservidor público y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar, en un juicio relacionado con publicaciones consideradas como difamatorias en su contra. De acuerdo con la resolución emitida el pasado 16 de abril, el Juez Segundo en materia Civil del Poder Judicial de la Federación dictó la sentencia 14790/2025.

En esta sentencia se determinaron responsabilidades para un medio de comunicación capitalino de circulación nacional, luego de que no acreditó con pruebas la información difundida. Como parte de este fallo, la autoridad ordenó al medio el pago de una multa de más de 59 mil pesos y la publicación de la réplica solicitada por Carlos Torres.

Carlos Torres obtiene sentencia favorable en Ciudad de México

El caso surgió después de que Torres recurriera a la vía judicial para ejercer su derecho de réplica tras la discusión de señalamientos en notas periodísticas que lo vinculaban con presuntas actividades ilícitas.

Según el expediente, durante el proceso legal el medio señalado no presentó elementos suficientes para sustentar las acusaciones publicadas, por lo que el juez determinó procedentes la sanción económica y la obligación de difundir la respuesta del afectado.

La publicación ocurre en medio de la confrontación política que deriva de la cancelación del contrato con Next Energy, acuerdo valuado en más de 44 mil millones de pesos durante el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En este contexto, el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, lanzó diversos señalamientos contra Carlos Torres, incluyendo acusaciones relacionadas con delitos graves. También se reportó la presentación de denuncias anónimas ante la Fiscalía General de la República, lo que extendió durante meses distintos procesos de revisión.

Con esta resolución judicial, Carlos Torres obtuvo una sentencia favorable que obliga al medio sancionado a corregir el contenido cuestionado y a difundir su versión de los hechos.