La empresa mexicana CAFFENIO conmemora su 85 aniversario con una estrategia centrada en la innovación tecnológica, la digitalización y la expansión nacional e internacional. Fundada en 1936 en Chihuahua, la compañía ha evolucionado hacia un modelo enfocado en la conveniencia del consumidor y la experiencia de café “on-the-go”.

Actualmente, la firma opera cerca de 300 unidades drive-thru en distintos estados del país, formato que se ha convertido en uno de los pilares de su crecimiento. Este esquema permite a los clientes adquirir bebidas y alimentos sin bajar del automóvil, lo que ha impulsado la preferencia del público en entornos urbanos con ritmo acelerado.

“Nos emociona contar esta historia porque, aunque hemos cambiado muchas veces, nunca hemos dejado de ser lo que somos: una marca nacida en México, hecha por mexicanos y para mexicanos” Adrián Gallardo, Director de Estrategia Comercial e Innovación en CAFFENIO

CAFFENIO apuesta por expansión internacional con café mexicano

Además, la empresa ha fortalecido su ecosistema digital, pues alrededor del 90% de los usuarios realizan sus pedidos anticipados mediante plataformas tecnológicas y participan en programas de lealtad, lo que ha optimizado tiempos de espera y ha mejorado la experiencia del consumidor.

La historia de la marca inició cuando José Díaz comenzó a tostar y vender café de manera artesanal. Con el paso del tiempo, la empresa consolidó operaciones en Hermosillo, desde donde impulsó su crecimiento y modernización del negocio.

CAFFENIO opera cerca de 300 unidades drive-thru (cortesía)

Como parte de su estrategia de expansión, en marzo de 2026 la compañía inauguró su primera tienda en Phoenix, marcando su entrada al mercado internacional. A nivel nacional, también abrió una nueva unidad en Michoacán, ampliando su cobertura nacional.

Por otra parte, la empresa mantiene vínculos con productores nacionales, utilizando granos provenientes de Pluma Hidalgo, además de colaboraciones con cafeticultores de Veracruz y Chiapas. Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer la cadena productiva del café mexicano y garantizar la salida del producto.

CAFFENIO opera cerca de 300 unidades drive-thru (cortesía)

Con más de ocho décadas de trayectoria, CAFFENIO continúa apostando por la tecnología, la expansión y el impulso al café nacional, con el propósito de consolidarse como una de las marcas más innovadoras del sector, sin dejar de lado la calidad.