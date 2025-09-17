Aguascalientes da un paso adelante en temas de seguridad pues el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), representó a México en el Simposio Internacional sobre Seguridad en los Servicios Turísticos, realizado en Paraná, Brasil.

Feria Nacional de San Marcos de Aguascalientes es la más segura de América

El C5i de Aguascalientes fue invitado a través del gobierno brasileño, pues fue reconocido como el mejor calificado del país, gracias a sus estrategias de seguridad durante eventos masivos.

Durante el evento, Michelle Olmos Álvarez, titular del C5i, se encargó de compartir su experiencia en el uso de la innovación tecnológica aplicada en eventos masivos turísticos, la coordinación de servicios de emergencia y la implementación de algoritmos de inteligencia artificial para reforzar la seguridad de los visitantes.

La Feria de San Marcos es la más segura de América por las estrategias del C5i (Cortesía)

La titular presentó a la Feria de San Marcos 2025 como caso de éxito, pues es reconocida por ser la más importante y segura de América.

Representantes de Brasil, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Argentina, El Salvador y Colombia, también compartieron sus estrategias para fortalecer la seguridad turística en cada región.

Gracias a la participación del C5i de Aguascalientes en el simposio, la entidad fortalece su compromiso por mejorar la innovación y protección de turistas tanto nacionales como internacionales.