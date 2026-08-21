El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología abrió la convocatoria de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías San Luis Potosí 2027, dirigida a estudiantes de educación media superior y superior interesados en desarrollar proyectos científicos, tecnológicos y de innovación.

La directora general, Rosalba Medina Rivera, informó que los proyectos deberán registrarse y enviarse mediante la plataforma oficial a más tardar el 11 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas.

Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías San Luis Potosí 2027.

¿Cómo participar en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías?

Las propuestas que cumplan con los requisitos participarán en la exposición y evaluación presencial que se realizará el 30 de septiembre de 2026 en la capital potosina.

De esta evaluación serán seleccionados los seis proyectos con mayor promedio, divididos en tres proyectos de educación media superior y tres de educación superior.

Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías San Luis Potosí 2027.

Seis proyectos representarán a San Luis Potosí

Las y los ganadores, junto con sus asesores, recibirán financiamiento para representar a San Luis Potosí en la competencia nacional.

Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías San Luis Potosí 2027.

De esta manera, la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías San Luis Potosí 2027 busca impulsar el talento científico juvenil y abrir una plataforma para que los proyectos desarrollados por estudiantes potosinos trasciendan fuera del Estado.