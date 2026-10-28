Carlos Trejo quiere que Guillermo del Toro dirija “Cañitas 2”; por si fuera poco, el cazafantasmas también hará una película sobre su vida.

A casi 20 años de estreno de la película “Cañitas”, Carlos Trejo quiere hacer la segunda parte y asegura que Guillermo del Toro le expresó su interés por la temática del libro.

La primera película de “Cañitas” fue dirigida por Julio César Estrada y la crítica la ha considerado como de los peores filmes del cine mexicano.

Carlos Trejo quiere a Guillermo del Toro para llevar “Cañitas 2” al cine

Tras su breve paso por La Granja VIP, Carlos Trejo ya tiene nuevos proyectos en puerta y planea hacer la segunda parte de la película “Cañitas”.

El cazafantasmas reveló a De Primera Mano que ya tiene un socio para crear “Cañitas 2” y se trata de Pablo Velasco, nieto del conductor Raúl Velasco.

Carlos Trejo, el Caza Fantasmas. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez / Galo Cañas Rodríguez)

Asimismo, Carlos Trejo reveló que ha buscado una cita con Guillermo del Toro para hablar de su película, pues desea que él dirija “Cañitas 2”. Afirma que al director le gustó su idea.

El guion lo estamos haciendo nosotros, la dirección va a cargo, hay una sorpresa por ahí, una sorpresa que me falta confirmar (…) estamos en espera de que nos confirme para ver a Guillermo del Toro. carlos Trejo

Carlos Trejo reveló que hace algunos años tuvo una plática con Guillermo del Toro, quien —supuestamente— le externó que su libro de “Cañitas” le había interesado.

Hace muchos años platicaba yo con él, recién había salido el libro y le interesó muchísimo. Hubo una plática de café donde le gustó mucho la idea de hacerlo Carlos Trejo

“Cañitas 2″ será rodada en República Dominicana y posteriormente, Carlos Trejo quiere hacer una película de su vida; Alexis Ayala podría ser parte del elenco.

¿De qué trata “Cañitas”? La historia que buscan que dirija Guillermo del Toro

“Cañitas” es un libro escrito por Carlos Trejo en 1995, la historia fue adaptada en una película estrenada en 2007.

Narra la vida de una familia que vive situaciones paranormales en su casa, la cual se ubica en la calle Cañitas en la CDMX.

Los protagonistas comienzan a morir tras jugar a la ouija y Carlos Trejo ha defendido que la historia realmente ocurrió, incluso sigue habitando en la casa donde se desarrolla la historia.

La primera parte de “Cañitas” fue dirigida por Julio César Estrada y ha sido una de las películas del cine mexicano peor calificadas por el público.