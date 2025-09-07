Ángeles Ojeda de Jesús, quien fungía como director administrativo de seguridad de Los Cabos, Baja California Sur, fue asesinado este domingo 7 de septiembre de 2025.

El asesinato de Ángeles Ojeda de Jesús se registró alrededor de las 10 de la mañana de este domingo cuando se encontraba en su casa, localizada en las calles Q y F, de la colonia Villa Bonita, en San José del Cabo, Baja California Sur.

Ojeda de Jesús es el cuarto funcionario de seguridad de Baja California Sur asesinado en lo que va del 2025.

A continuación, te contamos quién era Ángeles Ojeda de Jesús, así como otros detalles sobre él:

¿Quién era Ángeles Ojeda de Jesús?

¿Qué edad tenía Ángeles Ojeda de Jesús?

¿Cuál era el signo zodiacal de Ángeles Ojeda de Jesús?

¿Ángeles Ojeda de Jesús tiene esposa?

¿Ángeles Ojeda de Jesús tiene hijos?

¿Qué estudió Ángeles Ojeda de Jesús?

¿En qué trabajó Ángeles Ojeda de Jesús? y más

¿Quién era Ángeles Ojeda de Jesús?

Ángeles Ojeda de Jesús se desempeñaba actualmente como Administrador de la Dirección Administrativo General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito de Los Cabos.

El asesinato de Ojeda de Jesús ocurrió en un ataque armado la mañana del domingo 7 de septiembre, aunque la noticia trascendió a nivel nacional unas horas más tarde.

Ángeles Ojeda era originario de La Paz, Baja California Sur.

¿Qué edad tenía Ángeles Ojeda de Jesús?

Ángeles Ojeda de Jesús tenía 39 años de edad al momento de su muerte.

¿Ángeles Ojeda de Jesús tiene esposa?

No existe información pública sobre si Ángeles Ojeda de Jesús tenía esposa o si estaba en alguna relación sentimental.

¿Ángeles Ojeda de Jesús tiene hijos?

A la fecha, se desconoce si Ángeles Ojeda de Jesús tenía hijos.

¿Qué estudió Ángeles Ojeda de Jesús?

Al momento de su muerte, no se ha divulgado información sobre la trayectoria académica de Ángeles Ojeda de Jesús.

¿En qué trabajó Ángeles Ojeda de Jesús?

Todos los reportes disponibles a la fecha consignan sólo el puesto actual de Ángeles Ojeda de Jesús como director administrativo de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

Ángeles Ojeda de Jesús: Lo que se sabe del asesinato del director de seguridad de Los Cabos

El director de seguridad de Los Cabos, Ángeles Ojeda de Jesús, fue asesinado por un grupo de hombres armados al momento en que salía de su domicilio.

Ángeles Ojeda de Jesús recibió diversos impactos de bala en áreas de la cabeza y otras partes de su cuerpo, provocándole la muerte instantánea.

Al lugar del asesinato arribaron un grupo de paramédicos y confirmó la muerte del funcionario público.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur inició una carpeta de investigación para dar con los responsables.

Asimismo, el ayuntamiento de Los Cabos lamentó el “cobarde asesinato” de Ángeles Ojeda de Jesús, al mismo tiempo que ofreció su disposición para cooperar con la investigación y aseguró que no habrá impunidad.

Diversos reportes locales atribuyen el aumento de asesinados armados al presunto enfrentamiento entre facciones del Cártel de Sinaloa en Baja California Sur.