La gastronomía de Los Cabos destaca a nivel internacional, posicionándose como uno de los destinos culinarios más vibrantes, creativos y reconocidos de México.

Este crecimiento ha llamado la atención de viajeros, críticos y expertos culinarios gracias a sus propuestas emergentes, el uso de producto local y la forma en que honra la tradición mexicana desde una visión contemporánea. Uno de los casos más destacados es Metate Cabo, restaurante de cocina mexicana contemporánea.

Los Cabos: epicentro culinario a nivel internacional

Además de sus playas y su oferta turística de lujo, Los Cabos se consolida como un epicentro culinario donde chefs locales e internacionales trabajan con ingredientes de la península de Baja California (mariscos frescos, vegetales de temporada, maíces criollos, hierbas del desierto y productos artesanales) para crear experiencias gastronómicas de alto nivel.

El crecimiento culinario del destino se refleja en la presencia de restaurantes reconocidos por plataformas internacionales, premios y guías especializadas. Hoy, los viajeros buscan experiencias auténticas basadas en ingredientes regionales, técnicas tradicionales y conceptos que expresan la identidad culinaria del noroeste del país.

Las nuevas tendencias favorecen a destinos como Los Cabos por su capacidad de unir:

Producto local de altísima calidad

Tradiciones culinarias mexicanas

Creatividad contemporánea

Hospitalidad reconocida y una oferta turística robusta

Metate Cabo: referente de la gastronomía de Baja California Sur

Metate Cabo es un ejemplo culinario que rescata técnicas ancestrales (nixtamalización, tatemados, cocción a las brasas) aplicadas a ingredientes locales y de temporada. Además de su propuesta gastronómica, destaca su ambiente cálido, su coctelería de autor y su enfoque en la cocina mexicana contemporánea, aspectos que han atraído a viajeros y críticos gastronómicos.

Metate Cabo fue distinguido por la Guía Michelin 2025 con la categoría Bib Gourmand, un reconocimiento otorgado a restaurantes que ofrecen una cocina excepcional con una gran relación calidad-precio.

A ello se suma su reciente reconocimiento como Segundo Mejor Restaurante Casual del Mundo en los premios TripAdvisor Travellers’ Choice – Lo Mejor de lo Mejor 2025, distinción otorgada únicamente al 1% de los restaurantes mejor evaluados a nivel global.

Los Cabos, destino gastronómico mundial: Metate Cabo brilla en TripAdvisor 2025. (Cortesía)

Este conjunto de logros refuerza la atención internacional sobre Los Cabos como un destino gastronómico que ofrece calidad, autenticidad y propuestas culinarias bien ejecutadas para los viajeros que buscan experiencias culinarias de alto nivel.