El Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado en Baja California, General Laureano Carrillo Rodríguez, se reunió con el Cónsul de Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal, con la finalidad de fortalecer la coordinación bilateral para reforzar las estrategias de seguridad.

Baja California refuerza su compromiso por mantener la seguridad

Durante la reunión se abordaron varios temas indispensables como el intercambio de información, la homologación de protocolos de actuación, y la implementación de trabajos de inteligencia conjunta para detener a objetivos criminales. Asimismo, se tocaron puntos de estadísticas delictivas, estrategias de acción y los resultados recientes en diversos operativos realizados en la entidad.

El General Carrillo Rodríguez destacó que la instrucción de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, es mantener y fortalecer estos acercamientos que permiten alinear operativos y garantizar finanzas sanas en materia de seguridad pública.

Por otra parte, el Consulado de Estados Unidos reconoció al Escuadrón Violeta y al gobierno de Baja California por aplicar una estrategia integral de seguridad con perspectiva de género, lo que fortalece la confianza y la cooperación entre ambos países.