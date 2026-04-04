La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció la presentación de una iniciativa de ley enfocada en proteger y fomentar la industria vitivinícola del estado, con el objetivo de consolidarla como un motor económico y fortalecer su posicionamiento en mercados nacionales e internacionales.

La propuesta contempla la creación de la Ley para la Protección y Fomento de la Industria Vitivinícola de Baja California, así como modificaciones a la legislación en materia de competitividad y desarrollo económico. Con ello, el gobierno estatal busca establecer un marco integral que promueva la producción de vino, impulse la inversión y genere nuevas oportunidades laborales en la región.

Gobierno busca proteger industria del vino en Baja California

La mandataria estatal señaló que la iniciativa será enviada al Congreso local para su análisis, con el propósito de beneficiar a productores en toda la cadena comercial y fortalecer la identidad del vino bajacaliforniano. Además, destacó que el sector vitivinícola se ha convertido en un elemento clave para el desarrollo regional y la atracción turística.

Gobierno busca proteger industria del vino en Baja California (cortesía)

Como parte del proyecto, se plantea la creación del Consejo Estatal Vitivinícola, un órgano de consulta y coordinación entre autoridades y productores que tendrá como objetivo impulsar la competitividad, fortalecer el enoturismo y garantizar la calidad y trazabilidad del vino elaborado en la entidad.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Andrés Pulido Saavedra, informó que la iniciativa incluye un estímulo fiscal del 100% en el Impuesto Estatal a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico para empresas que produzcan en el estado. Esta medida busca incentivar la producción local y brindar mayor certeza jurídica a las empresas del sector.

Gobierno busca proteger industria del vino en Baja California (cortesía)

El proyecto fue desarrollado mediante un trabajo conjunto entre dependencias estatales, entre ellas las secretarías de Hacienda, Economía y Turismo, además de la Consejería Jurídica y representantes de la industria vitivinícola.

Con estas acciones, el gobierno de Baja California busca fortalecer la economía regional, impulsar el enoturismo y consolidar al estado como uno de los principales productores de vino en México.