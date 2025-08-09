El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca (SEDAP), refuerza el Programa Crédito Ganadero a la Palabra en Macuspana y Emiliano Zapata, beneficiando a 710 familias productoras. El objetivo es fortalecer el desarrollo del sector agropecuario y promover la autosuficiencia alimentaria.

En Macuspana se completó la entrega de 545 paquetes, cada uno conformado por 10 novillonas y un semental, además de 59 mil 950 árboles para labores de reforestación. Esta acción es coordinada por el Subsecretario de Desarrollo Agrícola y Ganadería, Joaquín Alejandro Ligonio, y busca también fomentar la recuperación ambiental.

Tabasco: Capacitación y acompañamiento técnico

La estrategia incluye la consolidación de 24 Comunidades de Aprendizaje Pecuario (CAPS), donde los productores reciben asesoría técnica y capacitación especializada para optimizar el manejo de sus unidades de producción.

En Emiliano Zapata, la meta es entregar 165 paquetes, de los cuales 64 ya han sido distribuidos, beneficiando a productores de 11 comunidades. Este esfuerzo contempla también la entrega de 165 sementales, 1,650 novillonas y 18 mil 150 árboles destinados a la reforestación y protección ambiental.

La SEDAP supervisa la correcta entrega de apoyos y mantiene un acompañamiento técnico cercano, asegurando que los recursos se traduzcan en productividad y bienestar para las familias ganaderas del estado.