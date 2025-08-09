El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en coordinación con el Gobierno del Pueblo que encabeza Javier May Rodríguez, entregó 2,153 tarjetas del Programa de Mejoramiento de Vivienda a familias de 12 comunidades de Huimanguillo. La inversión asciende a más de 86 millones de pesos, con un apoyo de 40 mil pesos por hogar para mejoras, reparaciones o ampliaciones.

El mandatario estatal señaló que estas acciones reafirman el compromiso de la Cuarta Transformación con la justicia social y el derecho a un hogar digno para todas y todos. “La prosperidad de un pueblo se mide por la calidad de vida de su gente”, afirmó.

Tabasco: Beneficios directos del Corredor Interoceánico

Las comunidades beneficiarias forman parte de la zona de influencia del Tren Interoceánico, por lo que, dijo May, “no solo verán pasar el tren, sino que recibirán beneficios directos para su desarrollo”. La Conavi acompañará a los beneficiarios para optimizar la compra de materiales, asesorar en la contratación de mano de obra y supervisar el avance de las obras.

Durante el evento, la delegada estatal de Programas para el Bienestar, Lorena Méndez Denis, y autoridades locales destacaron que este apoyo fomenta el desarrollo con humanismo y busca erradicar las causas de la pobreza. La alcaldesa Mari Luz Velázquez Jiménez llamó a usar el recurso con responsabilidad y “construir con amor”.

En representación de los beneficiarios, Ana Luisa Cruz Cantoral agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Javier May, resaltando que este programa “no solo es cemento o láminas, sino esperanza y bienestar para las familias”.