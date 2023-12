A dos días de la muerte de la mamá del Chapo Guzmán, María Consuelo Loera Pérez, un grupo de personas bloqueó el paso a La Tuna, en Sinaloa.

De acuerdo con el reporte del periodista Iván Macias, el pasó hacia La Tuna fue cerrado debido a que hoy 12 de diciembre se realizará el funeral de la mamá de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Esto luego de que María Consuelo Loera Pérez murió el pasado domingo 10 de diciembre , en una clínica privada de Sinaloa, tras enfermarse y permanecer internada por 15 días.

Bloquean el acceso a La Tuna, en Badiraguato

Conforme a lo señalado por el reportero, el camino que lleva a la comunidad de la Tuna, proveniente de Badiraguato y recién inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO ) fue bloqueado.

Esto como medida para evitar el paso al funeral de la mamá del Chapo Guzmán, el cual será privado, pues se realizará el velorio y posteriormente el sepelio de la señora María Consuelo Loera Pérez.

“Un grupo de personas impidió el paso hasta este lugar”, expuso el reportero, quien en video mostró el recorrido de una carroza funeraria, la cual sería la encargada del servicio fúnebre.

Sin embargo, en la grabación que muestra no se logra apreciar más allá del camino hacia La Tuna completamente vacío.

Y añadió que aunque el camino se encuentra cerrado, no hay ningún tipo de vigilancia extraordinaria por el funeral de la mamá del Chapo Guzmán.

Desde #Badiraguato, #Sinaloa @ivanmaciasnews reporta que no se permite el paso a la comunidad de la Tuna dónde serán los funerales de la mamá del #Chapo. 👇 pic.twitter.com/yzwuhM3VxQ — Doris Gomora (@DorisGomora) December 12, 2023

Mamá del Chapo Guzmán muere sin ver a su hijo preso en Estados Unidos

De acuerdo con la información médica, la señora Consuelo Loera, padecía problemas respiratorios que derivaron de un contagio de Covid-19.

Dichas secuelas deterioraron la salud de la mamá del Chapo Guzmán provocando finalmente su deceso la tarde del domingo 10 de diciembre.

Además, se subraya que María Consuelo Loera Pérez murió sin ver de nuevo a su hijo, El Chapo Guzmán, quien fue detenido por tercera ocasión y extraditado a Estados Unidos.

Previamente, en 2020, la señora solicitó a AMLO ayuda para visitar a su hijo, pues dijo que no quería morir sin volver a verlo; del mismo modo, El Chapo pidió en varias ocasiones que se permitiera la visita de su madre.

No obstante, debido a la condena que cumple el ex líder del Cártel de Sinaloa, las autoridades no permitieron que su madre lo visitara.