La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que con el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, se desplegarán brigadas para el bienestar con tres mil servidores de la nación que realizarán un Censo del Bienestar casa por casa para ayudar a las familias afectadas.

“Los servidores de la nación ya están en los cinco estados de la República, han venido de las 32 entidades a realizar esta tarea. También nos va a apoyar la Comisión Nacional de Becas y la Secretaría de Agricultura, así que el día de hoy y hasta la conclusión de las tareas del Censo de Bienestar se visitarán todas las viviendas afectadas, se realizará este censo en los cinco estados afectados por estas lluvias” Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar

Ariadna detalló que 600 brigadas visitarán las viviendas dañadas para registrar las afectaciones y garantizar la entrega de apoyos en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla.

¿Cómo funcionará el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural?

De acuerdo con Montiel Reyes, durante el censo, los servidores llenarán un formato con información de datos personales, daños o pérdidas materiales, actividades agropecuarias o comerciales.

Concluido el censo, se les dará un cintillo del censo como comprobante del registro, el cual debe ser conservado por las personas censadas para recibir los apoyos.

Brigadas del Bienestar entregarán electrodomésticos a familias afectadas en cinco estados (Cortesía)

Por instituciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta misma semana las personas que fueron censadas, recibirán apoyos de paquete de enseres que contiene refrigerador, estufa, colchón, vajilla, ventilador.

Finalmente, pidió a la población permitir el acceso a los brigadistas, quienes portarán un chaleco y gafete oficial para que puedan identificarse. Asimismo, recordó seguir las recomendaciones de Protección Civil federal y estatal.