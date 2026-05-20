Arca Continental fue reconocida a nivel internacional tras incorporarse a la CDP Supplier Engagement A-List, clasificación que distingue a las compañías con mejores prácticas ambientales y estrategias de sostenibilidad dentro de sus cadenas de suministro.

La evaluación fue realizada por CDP, organismo que analizó a más de 22 mil empresas en todo el mundo. De ese total, solo cerca del 5 por ciento logró formar parte de esta lista global enfocada en acción climática, reducción de emisiones y colaboración sustentable con proveedores.

Arca Continental fortalece su cadena de suministro sostenible

Alejandro Molina Sánchez, director ejecutivo técnico y cadena de suministro de la compañía, destacó que este reconocimiento fortalece su compromiso con una estrategia ambiental de largo plazo que involucra no solo sus operaciones, sino también a socios comerciales y cadenas de abastecimiento.

La empresa, que en 2026 celebra cien años como el primer embotellador de Coca-Cola en México, señaló que la sostenibilidad se ha convertido en uno de los ejes principales de su crecimiento.

Entre las acciones que impulsaron este reconocimiento se encuentran proyectos de abastecimiento responsable, colaboración con proveedores locales y programas enfocados en reciclaje y economía circular.

Uno de los proyectos más destacados es su alianza con PetStar, considerada una de las plantas de reciclaje PET más importantes del mundo.

Además, la compañía informó que durante el último año destinó 95.3 por ciento de su gasto en cadena de suministro a proveedores regionales, con el objetivo de fortalecer economías locales y generar redes de abastecimiento más resilientes.

Arca Continental también mantiene presencia en distintos índices internacionales de sostenibilidad y obtuvo calificaciones “B” en las categorías de Clima y Agua dentro de la evaluación de CDP.