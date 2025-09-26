La tarde de hoy viernes 26 de septiembre se reportó un apagón masivo en Campeche, Yucatán y Quintana Roo y la CFE reportó que ya se trabaja para restablecer el servicio de luz.

De acuerdo con la información, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya ha restablecido el suministro de electricidad en algunas regiones de estos estados al sureste de México.

Claudia Sheinbaum asegura que CFE restableció el servicio en algunas zona

La presidenta Claudia Sheinbaum informó a través de sus redes sociales que CFE restableció el servicio de luz en algunas zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo:

Mérida

Valladolid

Chetumal

Bacalar

Álvaro Obregón

Holbox, Quintana Roo,

Mayoría del estado de Campeche

Esta información fue confirmada por Luz Elena González, secretaria de Energía, quien señaló que la restauración del servicio de luz se hizo en colaboración de la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Asimismo, la secretaria de Energía señaló que el apagón masivo al sureste de México se dio debido a una falla en una línea de transmisión, derivada de trabajos de mantenimiento.

Esta falla habría generado la afectación de nueve centrales de operación de servicio eléctrico e impactó a alrededor de 2 millones de usuarios en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pese a estas afirmaciones, algunos usuarios en redes sociales han dicho que en los lugares señalados por la presidenta y la secretaria de Energía aún no se ha restablecido el servicio.

Reportan apagón masivo en Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Este viernes 26 de septiembre, un apagón masivo sorprendió a regiones de Campeche, Yucatán y Quintana Roo y los dejó sin luz, lo que ha afectado las actividades en estos estados.

El apagón masivo en Quintana Roo se dio alrededor de las 3:20 de la tarde, mientras que en Yucatán se reportó antes a las 2:18 de la tarde, el hecho fue confirmado por Layda Sansores.

“Se registró una falla eléctrica peninsular que ocasionó interrupciones en el suministro de energía en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ya se está trabajando en ello”. Layda Sansores en X

La movilidad en Campeche, Yucatán y Quintana Roo es una de las cosas que se han visto más afectadas con este apagón masivo, pues los semáforos han dejado de funcionar, lo que complica el tránsito.

Personas de estas regiones comenzaron a salir de sus hogares tras el apagón, pues el calor que se reportaba era de más de 33 °C, cuya percepción aumentaría sin el apoyo de sus dispositivos de enfriamiento.

Claudia Sheinbaum revela razón del apagón masivo en Campeche, Yucatán y Quintana Roo

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum informó que ya está enterada sobre el apagón masivo y aseguró que la CFE ya trabaja para restaurar el servicio de electricidad lo más pronto posible.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el apagón masivo se debió a una falla en una línea de transmisión de electricidad, sin embargo, las plantas de generación no sufrieron ninguna afectación.

“Una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Me informa CFE que las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados. Seguiré informando”. Claudia Sheinbaum en X