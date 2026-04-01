La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció el inicio del proyecto “Supervía Bajacaliforniana / Viaducto Elevado SUBE-T”, obra que busca mejorar la movilidad en la zona metropolitana de Tijuana y fortalecer la conectividad hacia la frontera con Estados Unidos. Durante la presentación participaron el alcalde Ismael Burgueño Ruiz y el presidente del consorcio desarrollador, Alejandro Alencaster.

El proyecto contempla conectar el distribuidor vial Morelos con la Garita de Otay, uno de los corredores con mayor flujo vehicular y actividad económica de la región. Además, permitirá reducir los tiempos de traslado en horas pico, al pasar de hasta 45 minutos a aproximadamente 15 minutos.

“Hoy nos subimos al segundo piso y elevamos nuestras miras. Elevamos la conectividad urbana y transfronteriza. Elevamos la competitividad de nuestra región. Estamos construyendo el segundo piso de la Transformación” Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California

Supervía SUBE-T tendrá 12 kilómetros y carriles para transporte público

Se estima que más de 100 mil vehículos diarios podrían beneficiarse con esta infraestructura, además de disminuir la saturación en vialidades actuales y mejorar el flujo general en la ciudad.

Tijuana tendrá viaducto elevado para mejorar movilidad y reducir tiempos de traslado (Cortesía)

La obra contempla una longitud aproximada de 12 kilómetros con seis carriles elevados, tres por sentido, así como doce accesos y once salidas para facilitar la incorporación vehicular. Además, incluye un carril preferente a nivel de la calle para transporte público con 15 estaciones, lo que busca fortalecer un modelo de movilidad más incluyente.

El gobierno estatal destacó que el viaducto se integrará a la infraestructura existente sin reducir carriles actuales ni afectar el derecho de vía. También se prevé que la obra contribuya a reducir emisiones contaminantes al disminuir la congestión vehicular y los tiempos de traslado.

Supervía Bajacaliforniana cuenta con inversión de más de 20 mil mdp

La Supervía Bajacaliforniana SUBE-T será desarrollada por un consorcio integrado por las empresas IDINSA y PRODEMEX, con una inversión de 20.5 mil millones de pesos. El proyecto se realizará bajo un esquema de financiamiento privado, lo que permitirá que el gobierno estatal mantenga recursos públicos destinados a programas sociales y obras prioritarias.

Tijuana tendrá viaducto elevado para mejorar movilidad y reducir tiempos de traslado (Cortesía)

Asimismo, se informó que el periodo estimado de construcción será de 33 meses; una vez en operación, el viaducto funcionará con un modelo de recuperación mediante tarifa dinámica, ofreciendo una alternativa para quienes buscan reducir sus tiempos de traslado.

Finalmente, autoridades señalaron que esta obra forma parte de una estrategia para modernizar la movilidad urbana, fortalecer la conectividad transfronteriza y mejorar la competitividad económica de Tijuana, una de las ciudades con mayor dinamismo comercial del país.