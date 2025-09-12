La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) mostró su apoyo a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en donde se planea reformar la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

ANPACT asegura que la propuesta de aranceles beneficiará al sector

De acuerdo con la ANPACT, esta propuesta contribuirá para que México se consolide como un líder en exportaciones de vehículos pesados y fomentará la innovación y la generación de empleos.

Asimismo, el organismo subrayó que la iniciativa incluye medidas de protección para los sectores estratégicos, el cumplimiento del Plan México y la imposición de aranceles a productos finales importados. Además, la ANPACT detalló que este sector se debe de regir bajo reglas idénticas para todos los participantes del mercado.

La ANPACT detalla que esta reforma beneficiará a México en lo económico (Cortesía)

Finalmente, la asociación afirmó que mantiene el diálogo abierto para colaborar con el Congreso y con el Gobierno Federal para el diseño de estrategias en política pública que favorezcan la movilidad segura y sustentable del sector, fortaleciendo la generación de empleos y la mejora económica.