Ana Lilia Rivera Rivera, coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Tlaxcala, respaldó la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, al considerar que mantiene como prioridad la política social y destina recursos a programas dirigidos al bienestar de las familias.

La coordinadora destacó que el decreto contempla más de un billón de pesos para los programas prioritarios del Gobierno Federal y consideró que las pensiones, becas y apoyos para personas con discapacidad deben entenderse como derechos que contribuyen a reducir desigualdades y ampliar oportunidades.

Ana Lilia Rivera destaca recursos para programas sociales en el presupuesto 2027

Ana Lilia Rivera señaló que miles de personas en Tlaxcala reciben actualmente los programas para el Bienestar, por lo que la continuidad de los recursos tiene efectos directos en los hogares y las comunidades del estado.

También consideró relevante la reasignación de 6 mil millones de pesos del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para fortalecer distintos rubros de atención pública, entre ellos educación, medio ambiente, búsqueda de personas y atención integral a las mujeres.

Entre las asignaciones mencionadas se encuentran 3 mil millones de pesos adicionales para el programa La Escuela es Nuestra, mil millones para medio ambiente y 700 millones para aviación civil. Además, se contemplan 300 millones para la Comisión Nacional de Búsqueda, 618 millones para educación inicial, 361 millones para atención integral a las mujeres y 20 millones para promoción turística.

La coordinadora sostuvo que estas decisiones presupuestales deben reflejarse en beneficios concretos para las comunidades, particularmente en aquellas que requieren mejorar su infraestructura escolar, ampliar los servicios educativos y fortalecer la protección ambiental.

Presupuesto federal 2027 contempla recursos para educación y atención a mujeres en Tlaxcala

Ana Lilia Rivera también defendió que el gasto público priorice los derechos sociales, la educación y la atención a los sectores que requieren mayores apoyos. En ese sentido, señaló que las partidas destinadas a educación inicial, búsqueda de personas y atención integral a las mujeres responden a necesidades que también están presentes en Tlaxcala.

Finalmente, cuestionó a quienes votaron en contra del presupuesto durante su discusión final en la Cámara de Diputados, al considerar que el debate debía centrarse en cómo garantizar mejores condiciones de vida para la población.

La coordinadora reiteró su respaldo a la distribución de recursos aprobada y sostuvo que la continuidad de los programas sociales y el fortalecimiento de otros rubros de atención pública deben traducirse en resultados para las familias tlaxcaltecas.