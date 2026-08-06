Amnistía Internacional exigió a las autoridades localizar con vida al defensor ambiental José Luis Silva Andrade, quien desapareció el pasado 15 de junio de 2026.

“Amnistía Internacional condena la desaparición del defensor ambiental José Luis Silva Andrade, integrante de la comunidad de Agua Fría, Michoacán, desaparecido desde el 15 de junio de 2026 tras acudir a verificar un reporte de tala ilegal” Amnistía Internacional

La organización recordó que José Luis Silva Andrade se había desplazado para verificar un reporte de tala ilegal; sin embargo, fue secuestrado en la comunidad de Agua Fría de Los Azufres, Michoacán.

Por ello, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar un despliegue inmediato coordinado para localizar al defensor con vida.

Amnistía Internacional llama a la FGR a localizar a José Luis Silva Andrade convida

A través de un comunicado, Amnistía Internacional llamó a la FGR a realizar el despliegue inmediato de elementos para localizar a José Luis Silva Andrade con vida.

“Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las autoridades de Michoacán a que se desplieguen de manera inmediata y coordinada todos los recursos necesarios para localizarlo con vida” Amnistía Internacional

La organización internacional reiteró que la investigación debe considerar como línea principal el trabajo de José Luis Silva Andrade como defensor ambiental “conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de protección de personas defensoras de derechos humanos”.

Asimismo, condenó la desaparición del defensor ambiental en “un contexto de alto riesgo para quienes defienden los bosques, el territorio y el medio ambiente en Michoacán”.

Amnistía Internacional pide evaluar medidas de protección para la familia de José Luis Silva Andrade

Por otra parte, Amnistía Internacional hizo un llamado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para implementar de manera inmediata medidas de protección para la familia de José Luis Silva Andrade.

Asimismo, resaltó la importancia de prevenir nuevas agresiones contra su familia y las personas defensoras de la comunidad de Agua Fría, así como garantizar que puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad.

Amnistía Internacional también resaltó que Michoacán es una entidad “en donde las personas defensoras enfrentan de manera recurrente amenazas, agresiones y ataques por el ejercicio de su labor”.