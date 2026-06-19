Alma Mireya González, alcaldesa de Quiroga, fue señalada en redes de maltrato animal luego de publicar un video con un pato, al que señaló como la mascota del Mundial 2026 en el estado de Michoacán.

El video muestra al pato vistiendo una playera de México mientras la alcaldesa Alma Mireya González lo sostiene de forma inadecuada, específicamente, jalandolo de las alas, para evitar que este vuele o se escape.

Señalan a Alma Mireya González de maltrato animal tras video con un pato, mascota del Mundial 2026

Tras hacerse viral el video del pato “Merlín”, la alcaldesa Alma Mireya González quiso mostrar que la comunidad de Quiroga, en Michoacán, tiene su propia mascota para este Mundial 2026.

Alma Mireya González es señalada por maltrato a un pato en promoción del Mundial 2026 (Captura de pantalla)

El 17 de junio, Alma Mireya González publicó en redes que se había encontrado un pato sobre el libramiento de Quiroga y estaba en búsqueda de su dueño, dicha publicación tuvo su fruto.

Un día después apareció el dueño del pato, quien dijo que se había escapado de su hogar. Al ver que el animal portaba una playera de México, el señor decidió regalárselo a Alma Mireya González.

El señor sostuvo al pato de las alas, lo cargo y se lo entregó a la alcaldesa, Alma Mireya González lo tomó de la misma manera, por lo que el pato estaba colgado de sus alas, lo que podría haber resultado doloroso.

Usuarios de redes sociales señalaron que el animal fue manipulado de forma inadecuada, lo que generó acusaciones de maltrato animal, pues se debe garantizar un trato digno para todas las especies.

Hasta el momento, la alcaldesa de Quiroga no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las críticas. Tampoco se ha informado sobre la apertura de alguna investigación relacionada con los hechos.