Alma Mireya González, alcaldesa de Quiroga, fue señalada de maltrato animal luego de protagonizar un video en el que se le ve sosteniendo un pato de las alas, que sería la mascota oficial del Mundial 2026.

Hasta el momento, la alcaldesa de Quiroga no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las críticas. Tampoco se ha informado sobre la apertura de alguna investigación relacionada con los hechos.

Pero ¿quién es Alma Mireya González? Te decimos todo lo que se sabe de la alcaldesa de Quiroga, Michoacán.

¿Quién es Alma Mireya González?

Alma Mireya González Sánchez es una política mexicana y empresaria que fue electa como alcaldesa de Quiroga para el periodo 2024-2027, impulsada por la coalición PAN-PRI-PRD.

¿Quién es Alma Mireya González? (Alma Mireya González)

¿Qué edad tiene Alma Mireya González?

La edad de Alma Mireya González es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Alma Mireya González?

Publicaciones en redes señalan que el cumpleaños de Alma Mireya González es el 26 de enero, por lo que su signo zodiacal es Acuario.

¿Alma Mireya González está casada?

Alma Mireya González estaría casada, pero la información de su pareja se mantiene reservada

¿Quién es Alma Mireya González? (Alma Mireya González)

¿Alma Mireya González tiene hijos?

No se dispone de información pública sobre si tiene hijos.

¿Qué estudió Alma Mireya González?

Alma Mireya González estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Vasco de Quiroga, y, posteriormente, realizó diversos cursos y diplomados en:

Márketing Político

Análisis Político

Madurez de la Persona Humana

¿Cuál es la trayectoria de Alma Mireya González?

Actualmente, Alma Mireya González se desempeña como alcaldesa de Quiroga, Michoacán, pero también ha destacado en la demarcación por ser una empresaria, específicamente, en el sector turístico.

En 2024, contendió para los comicios del ayuntamiento de Quiroga con la coalición PAN-PRI-PRD y resultó electa. Su periodo como alcaldesa concluirá en 2027, cuando se realizarán nuevas elecciones.