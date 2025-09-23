Durante los eventos del Cuarto Informe de Gobierno, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, señaló que al menos 500 mil personas salieron de la pobreza durante su mandato.

Alfredo Ramírez Bedolla presenta reducción de la pobreza en Michoacán

El gobernador de Michoacán destacó que gracias a las estrategias que se han implementado en la entidad, las familias Michoacán ahora tienen más ingresos y mejores condiciones de vida, pues los índices de pobreza disminuyeron considerablemente.

De acuerdo con el INEGI, del 2016 al 2024, los niveles de pobreza se redujeron del 54.2 al 34.3 por ciento, es decir, presentaron una disminución del 19.9 por ciento, lo que significa que al menos 500 mil personas lograron salir de la pobreza en Michoacán.

Alfredo Bedolla celebra reducción de pobreza en Michoacán (Cortesía)

Ramírez Bedolla señaló que estos resultados son gracias a las políticas sociales y económicas implementadas por el Gobierno federal, como el aumento de salario y los programas del bienestar.

“Demostramos que la visión ‘Por el bien de todos, primero los pobres’, no es un eslogan vacío. Esta transformación es real y hoy las familias mejoraron sus ingresos. Todo ello sumado al esfuerzo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha aumentado los programas del Bienestar” Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Finalmente, Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que su gobierno busca que Michoacán continúe reduciendo los niveles de pobreza para garantizar un desarrollo equitativo para todas las personas de la entidad.