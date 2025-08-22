El gobernador destacó que con el inicio del programa federal Rutas de la Salud, encabezado por Claudia Sheinbaum, se fortalecerá la distribución de medicamentos en los 113 municipios de Michoacán, lo que permitirá mejorar la atención médica a la población sin seguridad social.

Cobertura en Michoacán

Se definieron 15 rutas que abarcan 529 puntos estratégicos, entre hospitales, centros de salud, farmacias, unidades médicas móviles y auxiliares de salud, garantizando así un abasto más eficiente de medicamentos en todo el estado.

Impacto del programa

El mandatario agradeció a Sheinbaum por incluir a Michoacán dentro de los 23 estados beneficiados. Subrayó que se distribuirán 15 millones de piezas de 147 tipos de medicamentos e insumos médicos de primer nivel.

Fortalecimiento del sistema de salud

Recordó que 27 hospitales regionales y 364 centros de salud ya fueron transferidos al IMSS Bienestar, lo que ha permitido brindar atención más rápida y oportuna a las y los michoacanos.