El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla durante su cuarto año de gobierno ha destacado una inversión histórica en infraestructura de la entidad de 40 mil millones de pesos.

“Demostramos que con honestidad se puede construir más y mejor. Hoy, hay obra pública como nunca. Estamos construyendo escuelas, campus universitarios, hospitales, carreteras, puentes elevados y parques” Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla: Michoacán no es un estado pobre

Con los trabajos que se han hecho en universidades, carreteras, parques y hospitales, el gobernador aseguró que se está rompiendo el mito de que Michoacán es un estado pobre.

Bedolla dio a conocer que se está trabajando en la rehabilitación y edificación de escuelas de educación básica y campus universitarios de Morelia y Huetamo.

Michoacán tuvo una inversión de 40 mil millones de pesos en obra pública. (Cortesía)

Asimismo, agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues gracias a ella se han construido hospitales del IMSS Bienestar y se tiene proyectado un centro hospitalario en Villas del Pedregal, en Morelia, uno de los fraccionamientos más grandes de Latinoamérica.

Por otra parte, dio a conocer que se han rehabilitado más de mil 700 kilómetros de carretera para mejorar los tiempos de trayecto. Finalmente, señaló que se trabaja en la construcción de puentes elevados y distribuidores viales, los cuales contarán con área de skatepark, ciclovías, juegos infantiles y cruces para la seguridad y conectividad de los habitantes.