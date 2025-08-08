Alfredo Ramírez Bedolla informó que personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán recibe entrenamiento por parte del FBI.

El objetivo es fortalecer labores operativas, de inteligencia e investigación contra la delincuencia.

Alfredo Ramírez Bedolla anuncia inversión en tecnología

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que el Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos es clave para la seguridad.

Por ello, Michoacán invirtió cerca de 8 millones de pesos en equipo de alta tecnología para mejorar sus capacidades.

Así, resaltó la colaboración entre los gobiernos del estado y Estados Unidos para fortalecer las corporaciones estatales en el combate al delito.

Alfredo Ramírez Bedolla también destacó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum con la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la participación de la Defensa, Guardia Nacional y SSPC.

Alfredo Ramírez Bedolla celebra coordinación entre autoridades

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla enfatizó que la coordinación entre autoridades es fundamental para implementar la estrategia de seguridad.

Asimismo, sirve para reforzar la capacitación policial, garantizando mayor eficacia en las acciones contra la delincuencia.