El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla expuso ante integrantes de la Concamin los beneficios y ventajas competitivas del Polo de Desarrollo para el Bienestar Parque Bajío, buscando atraer inversiones y fortalecer la economía de Michoacán.

Ubicación estratégica del Parque Bajío

Ubicado en Zinapécuaro, el polo cuenta con 346 hectáreas y una posición privilegiada gracias a su conexión con la autopista Guadalajara-Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Morelia y la red ferroviaria hacia el puerto de Lázaro Cárdenas.

Infraestructura y potencial logístico

El espacio dispone de servicios como energía eléctrica, agua y gas natural, lo que lo convierte en un punto clave del corredor intermodal Lázaro Cárdenas-Centro-Bajío. Ramírez Bedolla destacó que Michoacán lidera en agroexportación y cuenta con el puerto de mayor crecimiento del país.

Respaldo de la Concamin

El presidente de la Concamin, Alejandro Malagón Barragán, agradeció la invitación y coincidió en la necesidad de impulsar condiciones favorables para el desarrollo industrial y económico.

Acompañamiento institucional

En la reunión también participaron el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández; y miembros de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC).