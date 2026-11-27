La presidenta municipal, Ale Gutiérrez reconoció la disciplina y el desempeño académico de las y los estudiantes leoneses con la entrega de mil 500 becas a estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, recibiendo un incentivo económico de 10 mil pesos, que les permitirá solventar gastos escolares y continuar con su formación académica.

Tenemos un compromiso con la gente de León y tenemos la certeza de que lo más importante para ustedes son sus hijos. Por eso nosotros hoy, sabiendo que es lo más importante que tenemos en León, seguimos impulsando este tipo de programas. Ale Gutiérrez, presidenta municipal

El gobierno de León indicó que las y los beneficiarios de primaria y secundaria se distinguen por alcanzar un promedio de 10, mientras que los estudiantes de preparatoria y universidad cuentan con calificaciones de entre 9.5 y 10.

Ale Gutiérrez entrega Becas Excelencia (cortesía )

Gobierno de Ale Gutiérrez aumenta inversión educativa en León

Desde 2022, la administración encabezada por la presidenta municipal, Ale Gutiérrez multiplicó cerca de siete veces el número de Becas Excelencia que entrega anualmente, al pasar de 218 apoyos a mil 500 en 2026, lo que representa un crecimiento del 588 por ciento, siendo un total de 5 mil 691 Becas Excelencia.

Queremos felicitarlos, queremos agradecerles y queremos decirles que nada los detenga, que se sigan preparando, que sigan luchando por sus sueños. Ale Gutiérrez, presidenta municipal

Ale Gutiérrez entrega Becas Excelencia (cortesía )

Además, la presidenta municipal Ale Gutiérrez afirmó que aunque la educación no es una responsabilidad directa del municipio, León ha fortalecido los apoyos económicos para que más niñas, niños y jóvenes tengan oportunidades de continuar con sus estudios.

En cinco años, León multiplicó cerca de 9.7 veces la inversión anual en su programa de becas, al pasar de poco más de 9 millones de pesos en 2021 a más de 87 millones de pesos en 2026.

Ale Gutiérrez entrega Becas Excelencia (cortesía )

Más de 64 mil becas entregadas entre 2021 y 2026

Durante este año, el Gobierno Municipal ha otorgado 18 mil becas, de las cuales 12 mil 500 corresponden a Becas Educativas; 3 mil, a Becas Transporte, y mil 500, a Becas Excelencia. A estos apoyos se suma la entrega de 9 mil 005 paquetes de útiles escolares.

De 2021 a 2026, el Municipio ha otorgado más de 64 mil becas, respaldando la economía de las familias leonesas e impulsando la permanencia escolar.

Ale Gutiérrez entrega Becas Excelencia (cortesía )

El Gobierno Municipal busca que la falta de recursos económicos no sea una limitante para que las niñas, niños y jóvenes leoneses continúen con sus estudios, reconociendo su talento y brindándoles mayores oportunidades para alcanzar sus metas.