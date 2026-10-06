Aguascalientes será sede de la sexta edición del North America Automotive B2B Meeting 2026, uno de los principales encuentros de vinculación empresarial de la industria automotriz en América del Norte. El evento se realizará los días 11 y 12 de noviembre en las instalaciones de Ficotrece y reunirá a más de 3 mil empresas compradoras y proveedoras provenientes de 16 países.

Durante una rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, destacó que el encuentro representa una oportunidad para fortalecer las cadenas de suministro, generar nuevos negocios y vincular a empresas de Aguascalientes con compradores y proveedores nacionales e internacionales.

North America Automotive B2B Meeting 2026 reunirá 3 mil empresas (cortesía)

Encuentro busca fortalecer la proveeduría automotriz

El titular de Sedecyt, Esaú Garza de Vega señaló que Aguascalientes cuenta con experiencia en el sector automotriz y una importante base de empresas proveedoras, por lo que el encuentro permitirá fortalecer la proveeduría local, abrir nuevos mercados y generar oportunidades de inversión.

De manera remota, René Mendoza, informó que se espera la participación de más de 3 mil empresas entre compradores y proveedores de 16 países. Los participantes tendrán la oportunidad de concretar reuniones de negocio y establecer nuevas alianzas dentro de la industria automotriz.

Por su parte, el presidente de la Cadena de Proveedores para la Industria Automotriz, Francisco González Díaz, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, resaltó la importancia de fortalecer la vinculación empresarial y el desarrollo de proveedores para continuar impulsando la industria automotriz de América del Norte.

North America Automotive B2B Meeting 2026 reunirá 3 mil empresas (cortesía)

North America Automotive B2B Meeting será en Ficotrece

La sexta edición del North America Automotive B2B Meeting se llevará a cabo durante dos días en Ficotrece, donde empresas compradoras y proveedoras podrán establecer vínculos comerciales.

En la rueda de prensa también participaron Gabriel Padilla Maya, director general de la Industria Nacional de Autopartes; Mónica Mendoza, presidenta del Clúster GIRAA; Benjamín Cervantes, presidente de Innovatia, y Rommel Rodríguez, jefe del Departamento de Atención a la Industria de la Sedecyt.